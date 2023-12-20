Kormanlar'ın zor günü... Mal varlıklarına el konuldu

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Dizinin yeni bölümünde;

Uykusundan kabusla uyanan Rüçhan’ın durumundan endişelenen Özer, karısını takip etti ve Türkan’ın depoda kaldığını öğrendi.

Parçaları birleştiren Somer, Burçin’i yanına çağırdı ve evde olup bitenleri sordu.

Somer, bir kez daha annesinin planına alet olduğunu öğrendi.

Annem kendi intikamını almak için beni çok güzel kullandı baba

Yaşadıklarının da etkisiyle her geçen gün akıl sağlığını biraz daha kaybeden Rüçhan, Türkan’dan kurtulmak için onu zehirlemeye karar verdi.

Yanına aldığı ilaçları Türkan’a götüren ve onu içmeye zorlayan Rüçhan’ın planı Somer’in beklenmedik gelişi ile yarım kaldı.

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Rüçhan'ı yapabileceklerinden korkmaya başlayan Özer, detayları Somer ile de paylaştı.

Boşanma davası için gün sayan Kartal, avukatlarına Türkan'a istediği her şeyi vermelerini söyledi.

Mustafa'nın soygunu ile başlayan kıvılcım, büyük bir yangına dönüştü. Korman şirketlerinde incelemeler sürerken, mal varlıklarına el konuldu.

Bu kararın tedbir amaçlı olduğunu düşünen Rüçhan, Özer'in sözleri ile yıkıldı:

Sahip olduklarımızı geri alamayabiliriz... Bir daha eski günlerimize geri dönemeyebiliriz...

Serdar'a olan aşkı ağır basan Dönüş, Uzay için saplantı haline geldi. Genç kızı mesaj yağmuruna tutan Uzay, onu buluşmaya çağırdı.

En başından beri benim kalbimin kime ait olduğunu biliyordun Uzay!

Dönüş, zor da olsa Uzay'a Serdar ile barıştıklarını söyledi. Dönüş'ün her sözü ile biraz daha yıkılan Uzay, eski alışkanlığına bir kez daha teslim oldu.

Türkan'ın kendisini öldürmeye çalıştığını düşünen Rüçhan, eski gelinini önce dövdü sonra onu bir kez daha odasına kilitledi.

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Size ne yaşattılar? Neyin öfkesi bu? Sizi attıkları o karanlık kuyuda siz delirmişsiniz...

Eve döndüğünde Türkan'ın bağırışlarını duyan Somer, vakit kaybetmeden yardıma koştu.

Yaşanan son kriz anne-oğlu karşı karşıya getirdi.

Personel maaşını ödemekte güçlük çeken Somer, satması için saatini avukatına verdi.

Hem oğlunun hem de Türkan'ın sözleriyle yaşadıklarını gözen geçiren Rüçhan'ın geçmişindeki sır da ortaya çıktı.

Mustafa'nı yaptıklarını faturasını ödemekten korkan Derya, Kartal ile konuşmaya gitti. Aldığı cevap 'Benim bu borcu ödeyecek param yok' diyen Derya'yı mutlu etti.

Dönüş ve Serdar yıllar sonra ilk kez mutlu bir gece geçirdiler. Aylin'den resmen boşanan Serdar, mahkeme kararını da Dönüş ile paylaştı.

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Uzay'ın varlığından rahatsız olan Serdar, Dönüş'ten bir daha onunla görüşmemesini istedi.

Türkan'ın yaşadığı her şeyin ardında Rüçhan'ın olduğunun ortaya çıkmasıyla ikilin arasındaki mesafe kalktı.

"Yeniden aile olmayı" çok isterim diyen Somer, geceyi kızı Defne ve Türkan ile geçirdi.

Rüçhan'ın öfkesinin altında yatan gerçek nedeni öğrenen Özer, eşine yardım eli uzattı.

Yıllar önceki Rüçhan'a bir şans ver... Başına gelenler o genç kızın suçu değildi. Türkan o canavar değil, sen de o güçsüz genç kız değilsin

Serdar ve Derya arasındaki küslüğe kayıtsız kalamayan Dönüş, onları barıştırdı.

Oğlunun zorlukla kurtulduğu batağa yeniden sağlandığını öğrenen Müjgan, yıkıldı. Kendini Sadık'ın yanında bulan Müjgan, ondan yardım istedi.

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Oğlu için psikolog arayan Müjgan, Uzay'ın eski günlerine dönmesinden korktuğunu söyledi.

Ağır bir kriz geçiren Uzay, aradığı şeyi bulamayınca evde terör estirdi ve hırsını eşyalardan çıkardı.

Eve döndüğünde oğlunu yerde yatarken bulan Müjgan; yaralandı. Oğlunun telefonunu karıştıran Müjgan, Uzay'ı bu hale getiren kızın Dönüş olduğunu öğrendi.

Oğlunu almak için okula giden Derya, Sevilay'ın önce davrandığını öğrendi. Efe'yi almak için kayınvalidesinin evine giden Derya, Sevilay'ın kolundaki bilezikleri görünce şoke oldu.

Sevilay'ın Mustafa ile işbirliği yaptığını düşünen Derya, onu polise ihbar etti.

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Dizinin final sahnesinde;

Somer ve kızlarla birlikte babasının evine akşam yemeğine gitmeye hazırlanan Türkan, son anda kararından vazgeçti.

Eve döndüğünde Rüçhan'ı odasında siyah elbiseyle bulan Türkan, olup biteni anlamaya çalışsa da kapılar yüzüne kapandı.