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Üç Kız Kardeş'in 57. bölümünde neler oldu? Gizli nikah ortaya çıktı

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 57. Bölüm#Kanal D
Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 00:25

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 57. bölümüne Kartal’ın açıklaması damga vurdu.

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Dizinin yeni bölümünde;

Duygularına yenilen Türkan, Somer’den ayrıldıktan sonra büyük bir pişmanlıkla baş başa kaldı ve Kartal’dan özür diledi.

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Dönüş, Serdar’ı doktor Aylin ile tanıştırdı. Aylin, karşısında eşini görünce şoke oldu.

Sahip olduğu her şeyi borsada kaybeden Mustafa, içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulmak için evi satmaya karar verdi.

Evin satılmasına gönlü razı gelmeyen Sevilay, birikimlerini kullanması için Mustafa’ya verdi.

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Dönüş,  Aylin ve Serdar’ın evli olduğunu bilmeden sevgilisine ilan-ı aşk etti.

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Sevilay’a boyun eğmek istemeyen Derya, Mustafa’dan Rüçhan’ın teklifini kabul etmesini istedi.

Malikanede babanlarla birlikte yaşayacağız Mustafa!

Bir yandan hastalığın acısını, diğer yandan yıllar sonra Serdar’a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dönüş, içinde bulunduğu durumu sevgilisi ile paylaştı:

“Ben kemoterapiye başlıyorum Serdar”

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Defne’yi okuldan almaya giden Kartal, küçük kızın ağzından hiç beklemediği bir kelime duydu:

Yarın beni okuldan sen alır mısın baba?

Defne’nin sözleri yıllar önce eşini ve kızını kaybeden Kartal’a buruk bir sevinç yaşattı.

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Kartal, sevincini Türkan ile paylaştı ancak Türkan bu durumdan hiç de hoşnut olmadı.

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Yıllar sonra baba evine ziyarete gelen Derya’ya kapıyı Nezahat açtı. Halası yeğenine Dönüş’ün küçükken yaşadığı zorlukları anlattı.

Somer, hastaneden kaçarak Korman Ailesi’ne büyük bir korku yaşatan Mine’yi hastanede ziyaret etti.

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Kızının kendisinden korktuğunu söyleyen Mine, gözyaşlarına boğulurken, Somer büyük pişmanlığından bahsetti:

Biliyor musun Defne de benden korkuyor… Kiraz için Defne’yi kundakta bırakıp gittim. Türkan beni affetmiyor, kızım beni affetmiyor…

Kiraz’ı okuldan almaya giden Rüçhan, küçük kızdan duyduklarına hiçbir anlam veremedi.

Defne ile babası hep ‘çak bir beşlik’ yapıyorlar…

Hastanede Dönüş’ü yalnız bırakmayan Somer, çıkışta Türkan ile baş başa kalmanın bir yolunu buldu.

Defne’nin ‘baba’ dediği kişinin kim olduğunu bulmayı kafaya koyan Rüçhan, habersizce Türkan’ın evine gitti.

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Odaları tek tek karıştıran Rüçhan, dolapta Kartal’ın kıyafetlerini görünce şoke oldu.

Öfkeden deliren Rüçhan, önce Ayla’ya saldırdı ardından ise Türkan’ın iş yerine gitmek için yola çıktı.

Özer Bey engeline takılan Rüçhan, Kartal ile konuşmaya gitti. İkili arasında sesler giderek yükselirken, Rüçhan tartışmaya noktayı koydu:

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Bir saate kadar avukatım gelecek ve sen de boşanma davasını açacaksın

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Dönüş’ü Serdar yanız bırakmadı.

Attığı her adımda Türkan’a biraz daha yaklaşmaya çalışan Somer, Kartal’dan duydukları ile şoke oldu:

Biz Türkan ile evlendik Somer

Üç Kız Kardeşin 57. bölümünde neler oldu Gizli nikah ortaya çıktı

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