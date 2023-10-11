Üç Kız Kardeş'in 57. bölümünde neler oldu? Gizli nikah ortaya çıktı

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Duygularına yenilen Türkan, Somer’den ayrıldıktan sonra büyük bir pişmanlıkla baş başa kaldı ve Kartal’dan özür diledi.

Dönüş, Serdar’ı doktor Aylin ile tanıştırdı. Aylin, karşısında eşini görünce şoke oldu.

Sahip olduğu her şeyi borsada kaybeden Mustafa, içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulmak için evi satmaya karar verdi.

Evin satılmasına gönlü razı gelmeyen Sevilay, birikimlerini kullanması için Mustafa’ya verdi.

Dönüş, Aylin ve Serdar’ın evli olduğunu bilmeden sevgilisine ilan-ı aşk etti.

Haberin Devamı

Sevilay’a boyun eğmek istemeyen Derya, Mustafa’dan Rüçhan’ın teklifini kabul etmesini istedi.

Malikanede babanlarla birlikte yaşayacağız Mustafa!

Bir yandan hastalığın acısını, diğer yandan yıllar sonra Serdar’a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dönüş, içinde bulunduğu durumu sevgilisi ile paylaştı:

“Ben kemoterapiye başlıyorum Serdar”

Defne’yi okuldan almaya giden Kartal, küçük kızın ağzından hiç beklemediği bir kelime duydu:

Yarın beni okuldan sen alır mısın baba?

Defne’nin sözleri yıllar önce eşini ve kızını kaybeden Kartal’a buruk bir sevinç yaşattı.

Kartal, sevincini Türkan ile paylaştı ancak Türkan bu durumdan hiç de hoşnut olmadı.

Yıllar sonra baba evine ziyarete gelen Derya’ya kapıyı Nezahat açtı. Halası yeğenine Dönüş’ün küçükken yaşadığı zorlukları anlattı.

Somer, hastaneden kaçarak Korman Ailesi’ne büyük bir korku yaşatan Mine’yi hastanede ziyaret etti.

Haberin Devamı

Kızının kendisinden korktuğunu söyleyen Mine, gözyaşlarına boğulurken, Somer büyük pişmanlığından bahsetti:

Biliyor musun Defne de benden korkuyor… Kiraz için Defne’yi kundakta bırakıp gittim. Türkan beni affetmiyor, kızım beni affetmiyor…

Kiraz’ı okuldan almaya giden Rüçhan, küçük kızdan duyduklarına hiçbir anlam veremedi.

Defne ile babası hep ‘çak bir beşlik’ yapıyorlar…

Hastanede Dönüş’ü yalnız bırakmayan Somer, çıkışta Türkan ile baş başa kalmanın bir yolunu buldu.

Defne’nin ‘baba’ dediği kişinin kim olduğunu bulmayı kafaya koyan Rüçhan, habersizce Türkan’ın evine gitti.

Odaları tek tek karıştıran Rüçhan, dolapta Kartal’ın kıyafetlerini görünce şoke oldu.

Öfkeden deliren Rüçhan, önce Ayla’ya saldırdı ardından ise Türkan’ın iş yerine gitmek için yola çıktı.

Özer Bey engeline takılan Rüçhan, Kartal ile konuşmaya gitti. İkili arasında sesler giderek yükselirken, Rüçhan tartışmaya noktayı koydu:

Haberin Devamı

Bir saate kadar avukatım gelecek ve sen de boşanma davasını açacaksın

Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Dönüş’ü Serdar yanız bırakmadı.

Attığı her adımda Türkan’a biraz daha yaklaşmaya çalışan Somer, Kartal’dan duydukları ile şoke oldu: