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Üç Kız Kardeş’e taze kan, ünlü oyuncu Serhat Parıl kadroya katıldı…

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın
Üç Kız Kardeş’e taze kan, ünlü oyuncu Serhat Parıl kadroya katıldı…
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 11:04

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Diziye bu kez ünlü oyuncu Serhat Parıl dahil oldu. Parıl dizide Engin karakterine hayat verecek.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş’e taze kan, ünlü oyuncu Serhat Parıl kadroya katıldı…

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

 Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” Salı akşamları Kanal D’de…

 

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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