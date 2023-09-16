Üç Kız Kardeş sürprizlerle dolu üçüncü sezonuyla 19 Eylül Salı Kanal D’de başlıyor!

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Üç Kız Kardeş üçüncü sezonunda Türkan ve Somer’in fırtınalı aşkından ziyade sevgi ve aşkın önemini sorgulatacak. Dizide Türkan’ın (Özgü Kaya) büyük aşkı ve çocuğunun babası Somer’i(Berker Güven) mi? yoksa ona emek veren Kartal’ı (Gökberk Demirci) mı? tercih edeceği şimdiden merak konusu oldu.

Dizi oyuncuları bu aşk üçlemesi ile ilgili şunları söyledi:

‘’Üç Kız Kardeş bu sezon kalbimizi sızlatacak.’’

Özgü Kaya (Türkan)





Bu sezon tanıtımımızdan da anlayacağımız üzere aşk mı sevgi mi ikileminde çok kalacağımız, kardeşlik ve aile kısmında da kalbimizin sızlayacağı bir yıl olacak. İzleyicimiz iki sezondur bizi yalnız bırakmadı, müthiş sevgisi ve desteğiyle Ayvalık’taki hikayemize ortak olmaya devam ediyorlar. Bizler için çok gurur verici. Yeni sezonu heyecanla bekliyorum.

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‘’Acıların ve keşkelerin ön planda olduğu bir sezon olacak.’’

Berker Güven (Somer)





Üç Kız Kardeş bir zaman atlamasıyla başlayacak. Türkan’ı hala unutamamış ve geçmişiyle yüzleşen bir Somer ile karşılaşacağız.İçlerindeki acıların ve keşkelerin ön planda olduğu bir sezon olacak. İzleyenleri heyecanlı bir sezon bekliyor.

Gökberk Demirci (Kartal)





Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen seyircilerimizle birlikte Salı gününe damga vurmaya devam edeceğiz. Bizler de çok heyecanlıyız. Hikayemiz başından beri her zaman herkesi kucaklayan, sevgi ile içine alan bir hikaye oldu. Tabi daha genişlemiş, daha tatlanmış haliyle sunulacak bu sefer. Herkes kendinden bir parça bulacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha eskiyi hatırlatacak. Bu sezon izleyicimizin karşısına tabiri caizse aşkın, emeğin ne kadar önemli olduğunu; aile bağlarının özellikle koşulsuz sevginin insan hayatına kattığı güzelliklerin daha hakim olduğu bir hikaye ile çıkacağız. İzleyicilerimize ve ekibimize huzur dolu harika bir sezon diliyorum.

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Üç Kız Kardeş ‘in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş sürprizlerle dolu yeni sezonuyla 19 Eylül Salı 20.00’de Kanal D’de başlıyor!