Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş 6. son bölümde Somer'den Türkan'a şoke eden itiraf! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı

#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon
Üç Kız Kardeş 6. son bölümde Somerden Türkana şoke eden itiraf Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Üç Kız Kardeş 6. son bölüm izle ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş’in 29 Mart tarihli son bölümünde Sadık'ın Fatih için çektiği parayı Nesri'nin öğrenmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, Türkan'ın boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için attığı adım dikkat çekti. Dizinin final anında ise Somer'in Türkan'a yaptığı şoke itiraf ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Üç Kız Kardeş son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in bu hafta izleyici karşısına çıkan 6. bölümünde Rüçan'ın amacına ulaşarak Somer'i Mine'den uzaklaştırıp ilişkilerinin bitirirken, Somer'in Türkan'a baba olacağını dolaylı yoldan söylemesi final sahnesine damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Türkan ve Somer'in yakınlaştığı anlar şimdiden merak uyandırdı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan Mine’nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer’le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan’ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer’e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer. Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

Haberin Devamı

Derya, Dönüş’ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar’la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur. Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar. Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı yayında! Kızlar aşk sarhoşu!

Üç kardeş de aşkın kokusuyla sarhoş olmuşlardır. Mutlulukları gözlerinden okunur. Türkan ve Somer de gittikçe yakınlaşmaya başlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith