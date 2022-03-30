Üç Kız Kardeş 6. son bölümde Somer'den Türkan'a şoke eden itiraf! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in bu hafta izleyici karşısına çıkan 6. bölümünde Rüçan'ın amacına ulaşarak Somer'i Mine'den uzaklaştırıp ilişkilerinin bitirirken, Somer'in Türkan'a baba olacağını dolaylı yoldan söylemesi final sahnesine damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Türkan ve Somer'in yakınlaştığı anlar şimdiden merak uyandırdı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan Mine’nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer’le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan’ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer’e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer. Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

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Derya, Dönüş’ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar’la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur. Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar. Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı yayında! Kızlar aşk sarhoşu!

Üç kardeş de aşkın kokusuyla sarhoş olmuşlardır. Mutlulukları gözlerinden okunur. Türkan ve Somer de gittikçe yakınlaşmaya başlar.