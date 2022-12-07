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Üç Kız Kardeş 29. son bölümde Türkan'dan Somer'e şoke eden rest! İşte Üç Kız Kardeş son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon
Üç Kız Kardeş 29. son bölümde Türkandan Somere şoke eden rest İşte Üç Kız Kardeş son bölüm ve yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 02:08

Üç Kız Kardeş 29. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı.  İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan ekranların fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’in 6 Aralık tarihli son bölümünde, yeniden anne olmak isteyen Türkan'ın doktordan duydukları şoke ederken, Mine ve Rüçhan'ın anlaşma yapması dikkat çekti. Dizinin final anında Somer'e karşı Türkan'ın rest çekmesi ekranlara damga vurdu.  Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Üç Kız Kardeş son bölüm full HD izleme ekranı ve 30. yeni bölüm fragmanı.

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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Üç Kız Kardeş'in bu haftaki bölümünde, Dönüş'ün Fatih'in kızı olduğu mahkeme kararı ile tescillenirken, Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olması dikkat çekti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Somer'in Mine'yi hapisten çıkarmak için hamle yapması çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. 

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Üç Kız Kardeş’in yeni bölümünün özeti şöyle;

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Türkan ve Somer, Mine’yi hapse gönderdikten sonra, birbirlerinin yaralarını sarmaya başlar. Artık yarınları için daha da umutludurlar. Ne var ki Türkan, bir daha anne olamama ihtimalini öğrenir ve yıkılır. Bir yandan kocasının bebeğinin bakımını üstlenmişken, bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanır... Türkan’ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman’ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır. Öte yandan Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI 

Üç Kız Kardeş 30. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan, Somer'e resti çekti!

Karnındaki bebeğin katili Mine'yi affetmeyen Türkan, Somer'in de şikayetini geri çekmemesi için savaş verir. Somer ise Mine'yi hapisten çıkarmak için şart koşar. Öte yandan Sadık, Nesrin'i hiç bir şekilde affetmeyeceğini söyler. 

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

 
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#Üç Kız Kardeş#Dizi#Televizyon

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