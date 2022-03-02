Üç Kız Kardeş 2. son bölüme Türkan ve Somer'in yakınlaşması damga vurdu! Üç Kız Kardeş 3. yeni bölüm fragmanında şok sahne

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Üç Kız Kardeş ikinci bölüm tek parça Kanal D ekranlarında yayınlandı. Yapımı Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, İclal Aydın’ın romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde bu salı hastanede Türkan’la karşılaşan Serdar'ın Türkan'ın halini Derya'ya anlatması heyecan dolu anlara neden oldu. Dizinin son sahnesinde ise Derya'dan gerçeği öğrenen Kalender ailesinin kızlarını görmek için eve gitmesi merak uyandırdı. Son bölümün hemen ardından 3. bölüm fragmanında Somer'in yaşanan gece için pişmanlığını dile getirmesi çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer, düğünün ardından Türkan'a gerçeği açıklayıp evden gider. Türkan ise evliliğinin büyük bir oyun olduğunu öğrenmenin şokuyla baş başadır. Rüçhan'dan gördüğü şiddet sonrası genç kız hastanelik olur. Somer eve döndüğünde Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Dönüş’ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olmasıyla iki kardeş aynı anda hastanededir. Türkan ailesinin gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapar. Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

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Derya, Türkan'ın evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan’la karşılaşan Serdar, Derya’ya Türkan’ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Üç Kız Kardeş 3. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan babasına gerçekleri anlatacak mı?

Kızların başında kavak yelleri eserken Türkan, Somer'in söyledikleri sonrasında yıkılmıştır. Derdini kimseye anlatmadığı için içten içe yalnızlıkla da savaşmaktadır. Babası ise kızında bir değişiklik olduğunu anlar. Türkan gerçekleri anlatacak mı?