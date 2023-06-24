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Twitter'da Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 13. ölüm yıl dönümünde unutulmadı!

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#Aşk-I Memnu#Bihter Ziyagil#Kanal D
Twitterda Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 13. ölüm yıl dönümünde unutulmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 12:46

Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil, büyük finalden 13 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Firdevs'i Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.

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Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı, bir çok usta ismi de kadrosunda buluşturan Aşk-ı Memnu 2008 yılında izleyici ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listesine damga vuran dizi senaryosu kadar, cesur sahneleri, kullanılan mekanlar ve kıyafetlerle de hafızalarda yer edindi.

Twitterda Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 13. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile ekranlara veda etti.

Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlece mesaj atıldı.

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Twitterda Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 13. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen, izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam ettiler.

Sosyal medyada yine gündem oldu

Bihter Ziyagil, büyük finalden 13 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Twitterda Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 13. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre de Bihter Ziyagil'i andı.

"Bir kitaptan okuduğum sözlerle elveda kızım: Sessizlikle nasıl konuşulur şimdi onu öğreniyorum...Bihter Ziyagil seni çok özlüyoruz kızım"

Twitterda Aşk-ı Memnu rüzgarı... Bihter Ziyagil 13. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

 

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#Aşk-I Memnu#Bihter Ziyagil#Kanal D

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