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Turnesine Ankara’da başladı

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#Nilüfer#Ankara#Kara Gözünün Hasretinden
Turnesine Ankara’da başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:32

Nilüfer, yaz turnesinin ilk ayağı olan Ankara’da hayranlarıyla buluştu.

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Ünlü sanatçı önceki akşam KerkiSolfej Organizasyon’un düzenlediği etkinlikte TED Ankara Koleji sahnesinde konser verdi.

Konser alanını hınca hınç dolduran binlerce seveniyle birlikte geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendiren Nilüfer, geçtiğimiz hafta çıkardığı ve kısa sürede dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında yer alan “Kara Gözünün Hasretinden” şarkısını da ilk kez TED Ankara Koleji sahnesinde seslendirdi.

Turnesine Ankara’da başladı

Nilüfer, “Bütün biletleri günler öncesinden bitirmişsiniz. Sosyal medya mesaj kutum konserinize bilet bulamıyoruz mesajları ile dolu. Size müjdeli haberi vereyim yine geleceğim” diyerek 15 Haziran’da Ankara Atılım sahnesinde olacağını duyurdu.

 

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#Nilüfer#Ankara#Kara Gözünün Hasretinden

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