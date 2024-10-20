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Türkiye'nin kültür devrimini anlattık

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademc#Ertan Saban
Türkiyenin kültür devrimini anlattık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 11:57

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın galası önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti.

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Filmin oyuncuları Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.

Salih Bademci, “Güzel senaryomuzun el verdiğince karakterimi çıkartmaya çalıştım” dedi.

Türkiyenin kültür devrimini anlattık

Ertan Saban, Atatürk’ü canlandırdığını söyledi: “Bu gece bir düğün. Filmimiz bu gece seyirci ile tanışacak. Hatırladığımızda hep bizde özel duygular uyandıracak bir proje. Milyonların hayalini süsleyen ve rüyalarına gelen bir lideri temsilen burdayım. Silah arkadaşlarım ile beraber.”

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Türkiyenin kültür devrimini anlattık

Birce Akalay ise “Türkiye Cumhuriyet’inin kültür devrimini Özsoy Operası’nı inşa edenlerin hikâyesini anlattık. Bu kadar özel bir kadroyla bir arada olmak gurur verici. Bugün sanat yapabiliyorsak Özsoy sayesinde. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan hikâyeyi bir proje haline getirmek harika” açıklamasını yaptı.

 

 

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Salih Bademc#Ertan Saban

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