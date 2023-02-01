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Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... 'Yıldız De Bana' yakında Kanal D'de başlıyor

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#Yıldız De Bana#Kanal D#Yarışma Programı
Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... Yıldız De Bana yakında Kanal Dde başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 12:43

Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, Türkiye’nin yeni yıldızını seçecek olan yarışma programı “Yıldız De Bana” çok yakında ekrana gelecek

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Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük beğeni kazanan; Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Kerem Alışık’ın jüri koltuğuna oturduğu “Yıldız De Bana”nın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan üstleniyor.

 Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek programın seçmeleri 6 şehirde yapılacak. Yarışmada 9 kadın, 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alacak. Her hafta oynayacakları skeçler ile ekrana gelecek olan yarışmacılara, jüri üyeleri tarafından da farklı görevler verilecek.

 Pastel Yapım imzalı, “Yıldız De Bana” yakında Kanal D’de…

Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... Yıldız De Bana yakında Kanal Dde başlıyor

Hülya Avşar

Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... Yıldız De Bana yakında Kanal Dde başlıyor

Büşra Pekin

Haberin Devamı

Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... Yıldız De Bana yakında Kanal Dde başlıyor

Kerem Alışık

Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... Yıldız De Bana yakında Kanal Dde başlıyor

Hamdi Alkan

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#Yıldız De Bana#Kanal D#Yarışma Programı

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