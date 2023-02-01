Türkiye yeni yıldızlarını seçiyor... 'Yıldız De Bana' yakında Kanal D'de başlıyor

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Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük beğeni kazanan; Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Kerem Alışık’ın jüri koltuğuna oturduğu “Yıldız De Bana”nın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan üstleniyor.

Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek programın seçmeleri 6 şehirde yapılacak. Yarışmada 9 kadın, 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı yer alacak. Her hafta oynayacakları skeçler ile ekrana gelecek olan yarışmacılara, jüri üyeleri tarafından da farklı görevler verilecek.

Pastel Yapım imzalı, “Yıldız De Bana” yakında Kanal D’de…

Hülya Avşar

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Büşra Pekin

Kerem Alışık

Hamdi Alkan