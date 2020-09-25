Türkiye Rapçisini Arıyor jüri üyeleri kimler? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması başlıyor!

Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının başvuru tanıtım fragmanı yayınlandı. En iyi rap şarkılarının söylenip jüri karşısında yarışmacıların performans göstereceği yarışmanın yayın tarihi henüz belli değil.

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yakında Tv8 ekranlarında başlayacak olan Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının başvuruları başladı. Sosyal medyada da gündem olan yarışmanın jüri üyeleri merak konusu oldu.

Acun Medya tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken, Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının jüri koltuğunda Ceza ve Sagopa Kajmer'in oturacağı iddia edildi.

Yarışmanın yayın tarihi, jüri üyeleri ve tanıtım fragmanlarıyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.