Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Dengeleri değiştiren gece Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...Dengeleri değiştiren gece! Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...#Anthony Joshua
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
NASAdan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğündeNASA'dan korkunç itiraf... Big Ben büyüklüğünde!#NASA
Prof. Dr. Aziz Sancardan aşı açıklamasıProf. Dr. Aziz Sancar'dan aşı açıklaması#Koronavirüs
Pansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildiPansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildi#Kahramanmaraş
5 milyar TL değerinde5 milyar TL değerinde!#Ticaret Bakanlığı
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Kocaelide eşini öldürdü Sözleri dehşete düşürdüKocaeli'de eşini öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü#Kocaeli
Stefan Kuntzun ikinci yardımcısı belli olduStefan Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu!#Stefan Kuntz
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı#Kaan Urgancıoğlu
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

#HADO#Kanal D#Fanatik
Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

Kanal D, Radyo D ve Fanatik’in destek verdiği İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan İSFANBUL TemaPark HADO Avrupa Şampiyonası’nın kazananı Türkiye Milli Takımı oldu. HADO Dünya Kupası bileti Türkiye, Yunanistan ve Fransa’ya verildi.

Haberin Devamı

İSFANBUL Tema Park isim sponsorluğunda ve ev sahipliğinde Kanal D, Radyo D ve Fanatik’in desteği ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası, birbirinden çekişmeli oyunlarla tamamlandı. HADO Türk Milli Takımı’nın da aralarında olduğu 10 ülkeden yüzü aşkın HADO sporcusunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada kupayı Türkiye Beyaz Milli Takımı kaldırdı. Şampiyonada ilk dörde giren Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Yunanistan ve Fransa Milli Takımları toplamda 10 bin dolar para ödülü ve HADO Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021 tamamlandı. HADO Dünya Kupası’na gidecek dört takım belli oldu. 25 Eylül Cumartesi günü büyük bir çekişmeyle gerçekleşen şampiyonada; Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Yunanistan ve Fransa Milli Takımları ilk dörde girerken toplamda 10 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Türkiye Özel Konuk Takımları’nın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye Beyaz Takımı şampiyona da kupayı kaldırdı. Türkiye Kırmızı Takımı ikinci, Yunanistan Takımı üçüncü, Fransa Takımı ise dördüncü sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

“Eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz”

Dereceye giren takımları verdikleri mücadele için tebrik eden İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “İsim sponsoru olduğumuz şampiyona ile birlikte tema parkımızda bu zamana kadarki en büyük organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptık. E-sporun ve HADO’nun kalbi tüm gün tema parkımızda attı. HADO Şampiyonası’nın heyecanı tüm dünyaya İSFANBUL’dan yayıldı. 12 ülkeden yüzü aşkın oyuncunun katıldığı şampiyona ile tüm dünya gözünü ülkemize çevirdi. E-sporun ülkemizde daha fazla tanınması ve herkes için ulaşılabilir olması amacıyla sponsor olduğumuz şampiyona ile e-spora ve HADO’ya olan farkındalığın yanı sıra ülkemizin tanıtımına da katkı sağladık. HADO severler şampiyonayı kanald.com.tr ve Kanal D YouTube adreslerinden de canlı izleme fırsatı buldu.  Ülkemizin ve e-sporun tanıtımı için sponsorluklarımıza, yerel ve global etkinliklere ev sahipliği yapmaya, eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda 9 Ekim’de Türkiye E-spor Futbol Ligi ve Türkiye E-spor Basketbol Ligi’nin 32 takımı ile yapacağı lansmanın da ev sahibi olacağız. Tüm e-spor tutkunlarını o günün heyecanını yaşamaya bekliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir hediye verecekler”

Haberin Devamı

Şampiyonada Türkiye Milli Takımları’nın elde ettiği derecelerden dolayı son derece gururlu olduğunu söyleyen Tonger, “İlk kez Türkiye’de gerçekleşen şampiyonada Türkiye Beyaz Milli Takımı’mız birinci, Türkiye Kımızı Milli Takımı’mız ikinci oldu. Türk takımlarının başarısı ülkemiz ve bizler adına ayrı bir gurur kaynağı oldu. Milli takımlarımız 19 Mayıs 2023 yılında gerçekleştirilecek Dünya HADO Kupası’nda ülkemizi temsil edecek. İnanıyoruz ki milli takımlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir hediye verecek. İSFANBUL Tema Park olarak bugün olduğu gibi gelecekte de HADO Milli takımlarımızın ve sporcularımız yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.      

Haberin Devamı

 HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir de yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “Geleceğin sporu HADO’nun Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan ve ilk kez katılmış olduğumuz turnuvada şampiyonluğa ulaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. İSFANBUL Tema Park’ta düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankun Tonger ile birlikte bizlere bu yolda büyük destek veren sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak; Geleceğin Sporu HADO’ya ülkemize adım attığı günden bu yana sahip çıkan tüm oyun severlere de ayrıca teşekkürü borç bilirim.”

Haberin Devamı

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

İSFANBUL’dan sonra şimdi sıra HADO Dünya Kupası’nda

Zorlu rakiplerle çetin karşılaşmalar sonrası şampiyonda birinciliği aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Beyaz Milli Takımı, “İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Zorlu rakiplerle yaptığımız çekişmeli maçlar sonrası birinciliğe çıkarak kupayı almaya hak kazandık. Bundan sonra önümüzde daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğimiz HADO Dünya Kupası var. İSFANBUL’da olduğu gibi dünya kupasında da vereceğimiz mücadele ile kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.  

Haberin Devamı

Şampiyonayı anlık takip ettiler, HADO’yu deneyimlediler..

Şampiyona heyecanını İSFANBUL Tema Park’ta anlık yaşamak isteyen HADO tutkunları, şampiyona sonrası tema parkta yer alan HADO sahasında geleceğin sporunu deneyimleyerek eğlenceli anlar yaşadı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#HADO#Kanal D#Fanatik