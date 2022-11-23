Türker İnanoğlu taburcu oldu

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İnanoğlu, iki hafta önce evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemeyen 87 yaşındaki Türker İnanoğlu dün evine gitti. Bir süre evinde istirahat edecek olan İnanoğlu’nun ameliyatına bir hafta sonra yapılan kontroller sonucunda karar verilecek. Evinde istirahatte olduğunu söyleyen Türker İnanoğlu, “Vücudumda bazı enfeksiyonlar var. Onların geçmesi lazımmış. Eve geldik. Bir müddet sonra tekrar bakacaklar. Ameliyatı ya yapacaklar ya da yapmayacaklar. Duruma göre karar verecekler. Ağrım çok var. İlaç kullanıyorum ama çok ağrım var. Şimdiye kadar 17 ameliyat oldum böyle ağrı yaşamadım. Kendinize çok dikkat edin” dedi.



87 yaşındaki Türker İnanoğlu’nun ameliyat olup olmayacağına bir hafta sonra karar verilecek.