TÃ¼rkan ve Somer yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapÄ±yorâ€¦

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YayÄ±nlanan her bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Ã§ok izlenen ve izleyiciden bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni kazanan dizide bu hafta, TÃ¼rkan ve Somer arasÄ±ndaki buzlar eriyor.

Somer, TÃ¼rkanâ€™Ä± yeniden kazanmak iÃ§in daha net adÄ±mlarla harekete geÃ§er. Somer her ÅŸeyi dÃ¼zeltmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Mine de ikilinin ortasÄ±nda karanlÄ±k bir gÃ¶lge gibi durduÄŸunu hatÄ±rlatmaya devam eder. TÃ¼m bunlara raÄŸmen TÃ¼rkan ve Somerâ€™in barÄ±ÅŸma ihtimali bir kenarda durmaya devam ederken, RÃ¼Ã§hanâ€™Ä±n kuracaÄŸÄ± tuzakla taÅŸlar yerinden oynayacak ve Somer'in son hamlesi de herkese ve her ÅŸeye raÄŸmen TÃ¼rkan'dan vazgeÃ§meyeceÄŸinin en bÃ¼yÃ¼k ispatÄ± olacaktÄ±r.

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