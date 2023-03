TÃ¼rkan ve Somer yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapÄ±yorâ€¦

Haberin Devamı

Yayınlanan her bölümü ile çok izlenen ve izleyiciden büyük beğeni kazanan dizide bu hafta, Türkan ve Somer arasındaki buzlar eriyor.

Somer, Türkan’ı yeniden kazanmak için daha net adımlarla harekete geçer. Somer her şeyi düzeltmeye çalışırken, Mine de ikilinin ortasında karanlık bir gölge gibi durduğunu hatırlatmaya devam eder. Tüm bunlara rağmen Türkan ve Somer’in barışma ihtimali bir kenarda durmaya devam ederken, Rüçhan’ın kuracağı tuzakla taşlar yerinden oynayacak ve Somer'in son hamlesi de herkese ve her şeye rağmen Türkan'dan vazgeçmeyeceğinin en büyük ispatı olacaktır.



Türkan ve Somer aşkının romantik sahnelerinin ekrana geleceği Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile 14 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D ’de…