Türkan Şoray: Zorlukların altından kalktım

TÜRKAN Şoray önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki tutuklular ile bir araya geldi. “Mahpus”, “Kadın Değil Başbelası” gibi filmlerinde cezaevindeki kader mahkumunu canlandıran Şoray, “Yıllar önce buraya geldiğimde yaşadıklarım bende derin izler bırakmıştı. Onun için yeniden gelmek istedim” dedi. Birol Güven’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide sanatçı, hayatta zorluklarla nasıl baş ettiğini şu sözlerle anlattı: “Her şeye iyi niyetle bakmak ve her şeyi yapabileceğini kabullenmek önemli. Şu an kendimi güçlü hissediyorsam kendime olan güvenimden. Ben her zorluğun altından kalkarım. Bütün kadınlara da bunu tavsiye ediyorum. İçinizdeki güce güvenin.”



TÜRKAN ŞORAY KANUNLARI ALAY MEVZUSU OLDU



Usta oyuncu, “Türkan Şoray Kanunları”yla ilgili şunları söyledi: “Anlaşmalarıma öpüşme sahneleri olmaması şartını koydurttum. Alay mevzusu oldu. Televizyondaki filmlerde öpüşme sahneleri artık çok var. İnsanlar yadırgamamaya başladı. Ben de bir dönem sonra gevşettim.”

UMUT IŞIĞINIZI KAYBETMEYİN

Türkan Şoray, filmlerindeki kadın karakterlerin her zaman ayakta kalmaya başardığını belirtti: “İçinizdeki umut ışığını hiçbir zaman kaybetmeyin. Yeşilçam’da olduğu gibi sonu güzel biten bir hikâye hep mümkündür.”