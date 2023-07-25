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Türkan Şoray: Şöhret değil sevgi önemli

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#Türkan Şoray#Yeşilçam#Sultan
Türkan Şoray: Şöhret değil sevgi önemli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:37

Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, Merhaba dergisine röportaj verdi.

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Usta oyuncu, “Sultan unvanını sahiden sevdiniz mi ve bu kadar sevilmek sizi neden hiç şımartmadı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tam 50 sene durmadan çalıştım. Film ürettim. Seyircime filmlerimle ulaşmak duygusu ile hep coşkuyla çalıştım. Çok önemli yönetmenlerle, sinema tarihine geçecek film yapma şansım oldu. Çok şükür. ‘Sultan’ lakabı dediniz, estağfurullah. Bu tür sıfatları kendime atfetmek haddim değil. Ama seyircim böyle kabul ettiyse büyük onur. Beni utandıran ama mutlu da eden insanların bir lütfu. Sevildiğimi bilmek beni şımartmadı. Tam tersi seyircime sonsuz tutkuyla bağlanmamı sağladı. Onların sevgisiyle mesleğimi daha çok sevdim. Nasılsam öyle kaldım. Şöhret, beni hiç mi hiç ilgilendirmedi. Beni ilgilendiren seyircimle olan sevgi bağımla mutlu olmak oldu. Ve seyircime olan sevgim içimde hep büyüdü, benim yaşam tarzımı, hayata bakışımı olumlu yönde etkiledi.”

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Türkan Şoray: Şöhret değil sevgi önemli



SEVE SEVE ÖDENECEK BİR BEDEL

Türkan Şoray, izleyiciden gördüğü sevginin hayatını nasıl etkilediğini ise şöyle anlattı: “Türkan Şoray olmak özümü hiç değiştirmedi. Ben hep Türkan’ım toplumun içinde, özel hayatımda. Hep duygusal, hep heyecanlı. Ama toplumun bana verdiği Türkan Şoray misyonunun da sorumluluğunu hissettim hep. Belki bu sorumluluk hayatıma bazı kısıtlamalar getirdi ama bu bir bedel de olsa seve seve ödenecek bir bedeldi benim için. Seyircim benim için gerçekten çok değerli ve önemli. Onları hayal kırıklığına uğratmamak, onların değer yargılarına önem vermek ve bu minvalde yaşamak benim hayat tarzım oldu.”

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#Türkan Şoray#Yeşilçam#Sultan