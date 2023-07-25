Türkan Şoray: Şöhret değil sevgi önemli

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Usta oyuncu, “Sultan unvanını sahiden sevdiniz mi ve bu kadar sevilmek sizi neden hiç şımartmadı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tam 50 sene durmadan çalıştım. Film ürettim. Seyircime filmlerimle ulaşmak duygusu ile hep coşkuyla çalıştım. Çok önemli yönetmenlerle, sinema tarihine geçecek film yapma şansım oldu. Çok şükür. ‘Sultan’ lakabı dediniz, estağfurullah. Bu tür sıfatları kendime atfetmek haddim değil. Ama seyircim böyle kabul ettiyse büyük onur. Beni utandıran ama mutlu da eden insanların bir lütfu. Sevildiğimi bilmek beni şımartmadı. Tam tersi seyircime sonsuz tutkuyla bağlanmamı sağladı. Onların sevgisiyle mesleğimi daha çok sevdim. Nasılsam öyle kaldım. Şöhret, beni hiç mi hiç ilgilendirmedi. Beni ilgilendiren seyircimle olan sevgi bağımla mutlu olmak oldu. Ve seyircime olan sevgim içimde hep büyüdü, benim yaşam tarzımı, hayata bakışımı olumlu yönde etkiledi.”

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