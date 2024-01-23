Türk yapımcılara prestijli ödül

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‘Güllerin Savaşı’ MED Yapım tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük medya gruplarından MBC Group için ‘Cyrstal’ adıyla yeniden çekildi.

Çekimleri NTC Medya tarafından gerçekleştirilen uyarlamada Pamela El Kik, Mahmoud Nasr ve Stephanie Attala gibi ünlü oyuncular yer aldı.



Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği ‘Cyrstal’ önceki akşam Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2024 Ödül Töreni’nde halk oylamasıyla ‘en iyi dizi’ seçildi.



Anthony Hopkins, Kevin Costner gibi dünyaca ünlü sanatçıların da katıldığı törende ‘Cyrstal’ yapımcıları Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp ödülü aldı.

“Cyrstal”de Pamela El Kik, Mahmoud Nasr ve Stephanie Attala rol alıyor.