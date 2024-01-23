×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Türk yapımcılara prestijli ödül

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Güllerin Savaşı#Anthony Hopkins
Türk yapımcılara prestijli ödül
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 08:18

Kanal D’de yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle izlenen ‘Güllerin Savaşı’ dizisinin ‘Cyrstal’ adlı uyarlaması Arap dünyasının en prestijli ödül töreni Joy Awards’ta büyük bir başarıya imza attı.

Haberin Devamı

Güllerin Savaşı’ MED Yapım tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük medya gruplarından MBC Group için ‘Cyrstal’ adıyla yeniden çekildi.

Çekimleri NTC Medya tarafından gerçekleştirilen uyarlamada Pamela El Kik, Mahmoud Nasr ve Stephanie Attala gibi ünlü oyuncular yer aldı.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği ‘Cyrstal’ önceki akşam Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2024 Ödül Töreni’nde halk oylamasıyla ‘en iyi dizi’ seçildi.

Anthony Hopkins, Kevin Costner gibi dünyaca ünlü sanatçıların da katıldığı törende ‘Cyrstal’ yapımcıları Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp ödülü aldı.

Türk yapımcılara prestijli ödül

“Cyrstal”de Pamela El Kik, Mahmoud Nasr ve Stephanie Attala rol alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#Güllerin Savaşı#Anthony Hopkins

BAKMADAN GEÇME!