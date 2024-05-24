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Türk usulü Ray Donovan

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Ray Donovan#Jon Voight
Türk usulü Ray Donovan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 11:37

Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan ve büyük ilgi gören kült dizi “Ray Donovan” Türkiye’ye uyarlanıyor.

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Orchestra Content’in yapımcılığını üstlendiği dizide usta oyuncu Haluk Bilginer rol alacak.

Bilginer, orijinalinde Jon Voight’in canlandırdığı Ray Donovan’ın babası Mickey Donovan’a hayat verecek.

Paramount Formats’tan hakları alınan dizinin senaryo uyarlamasını Birol Tezcan yaptı.

Senaryo hazırlıkları tamamlanan dizide Haluk Bilginer dışında kimlerin rol alacağı merak konusu oldu.

Türk usulü Ray Donovan

Amerika’da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca Showtime’de yayınlanan “Ray Donovan” başta Emmy olmak üzere birçok TV ödülüne aday gösterildi.

Dizi, zengin, ünlü ve prestijli insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözmeyi başarsa da babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan’ın hikâyesini anlatıyor.

 

 

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#Haluk Bilginer#Ray Donovan#Jon Voight

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