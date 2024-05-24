Türk usulü Ray Donovan

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Orchestra Content’in yapımcılığını üstlendiği dizide usta oyuncu Haluk Bilginer rol alacak.

Bilginer, orijinalinde Jon Voight’in canlandırdığı Ray Donovan’ın babası Mickey Donovan’a hayat verecek.

Paramount Formats’tan hakları alınan dizinin senaryo uyarlamasını Birol Tezcan yaptı.

Senaryo hazırlıkları tamamlanan dizide Haluk Bilginer dışında kimlerin rol alacağı merak konusu oldu.

Amerika’da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca Showtime’de yayınlanan “Ray Donovan” başta Emmy olmak üzere birçok TV ödülüne aday gösterildi.

Dizi, zengin, ünlü ve prestijli insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözmeyi başarsa da babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan’ın hikâyesini anlatıyor.