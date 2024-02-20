Türk dizilerini dünyada 750 milyon kişi izliyor

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya’da düzenlenen 74. Uluslararası Berlin Film Festivali’ne katıldı.



Festival kapsamında önemli kültürel görüşmeler gerçekleştiren Batuhan Mumcu, yerli film ve dizi sektörünü cesaretlendiren bilgiler paylaştı:

“Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer işbirliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Dizilerimiz bugün Amerika’dan Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünya genelinde 170’ten fazla ülkede yayınlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye’nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip.”

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürü Erkin Yılmaz - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu - Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh

ÇOK SAYIDA DIŞ YAPIMI ÜLKEMİZDE AĞIRLAYACAĞIZ

Temasları kapsamında yabancı yapımcıların Türkiye’de film yapma isteklerini yakından gördüğünü kaydeden Batuhan Mumcu, “Türkiye 300’e varan güneşli gün sayısı, çeşitli çekim mekânları, rekabetçi fiyat avantajı, gelişmiş teknik altyapısı, tecrübeli ve nitelikli işgücü ve teşvik sistemiyle film yapımcılarına çok önemli avantajlar sunuyor” dedi. Guy Ritchie, Jason Statham, Hugh Grant gibi dünya starlarının yer aldığı çok önemli yapımların Türkiye’de çekildiğine dikkati çeken Mumcu, “Çok sayıda Hollywood filmi çekimlerini ülkemizde geçekleştirmek istiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok sayıda yapımı Türkiye’de ağırlayacağız” diye konuştu.

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‘Üç Kız Kardeş’te Melisa Berberoğlu, Özgü Kaya ve Almila Ada başrolde.

Rekor kırıyorlar

Türk dizileri yayınlandıkları ülkelerde reyting rekoru kırıyor. HBO Max’in geçen aylarda açıkladığı listeye göre Latin Amerika’da geçen yıl en çok izlenen diziler arasında Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un rol aldığı ‘Sadakatsiz’, ‘Yargı’ ve ‘Üç Kız Kardeş’ var.

Zirvede ‘Yargı’ var

KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Yargı’ pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Defne Kayalar’ın adliyeye yeni gelen İclal Savcı olarak ilk kez seyirci karşısına çıktığı bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi.



‘Yargı’ 83’üncü bölümüyle AB’de 5.71 izleme oranı, 15.23 izlenme payı, 20+ABC1’de 5.33 izlenme oranı, 12.86 izlenme payı; TOTAL’de 4.49 izlenme oranı, 10.85 izlenme payı ederek AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi oldu.



Dizi ‘Yargı’, ‘Ilgaz’ ve ‘Çınar’ etiketleriyle sosyal medya listelerinde yer aldı.