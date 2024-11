Türk dizileri dünyaya yayıldı... TV dünyasının önemli isimleri CNN Türk'te! Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: Diziler Türkiye'nin stratejik gücü!

Haberin Devamı

AKŞAM 20'DE MİLYONLAR TV KARŞISINDA...

Dizi saatine yetişmek için eve koşa koşa gidenler, çayını kahvesini çekirdeğini örgüsünü alıp televizyon karşısına geçenler... Akşam 8 olduğunda milyonlarca kişi sevdiği diziyi açıyor. Gözünü kırpmadan izliyor. Reklam aralarında dizi sohbetleri yapılıyor.

Ve bu başarı artık Türkiye sınırlarını da aştı, dünyaya yayıldı. Dünyada da milyonlar kişi Türk dizileriyle gülüyor, Türk dizileriyle ağlıyor. Peki bu başarının sırrı ne? Bir dizi deyip geçmemek gerekiyor. İşte bu kez dizi sektörünü ele aldık ve bu camianın önde gelen önemli isimlerine sorduk.

NEDEN BU KADAR ÇOK SEVİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, dünyada yaklaşık 700 milyon kişi Türk dizisi izliyor. Türkiye dizi ihracatında dünyada 2. Sırada. Türk dizileri 170 den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Yani dünya Türk dizilerini izliyor. Hem de fanatik bir şekilde.

Türkiye dünyada dizi konusunda büyük bir marka haline geldi. Bu durum turizme de yansıyor, Türkçeye ilginin artmasına da. Yani dizilerin Türkiye'ye çok büyük katkısı var...

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, dizilerin stratejik öneminin altını çizdi;

70'lerde, 80'lerde insanlar Türkiye'ye geldiğinde veya Türklere bakış açısı çok daha farklıydı, şu an daha farklı. Biz bu dizilerle dünyada aslında bir sempati de uyandırdık. 1 milyar dolara yaklaşan bir ihracattan da ötesi, bu diziler sayesinde insanlar Türkiye'yi merak ediyor. Turistik gezi yapıyorlar, merak ediyorlar gördükleri mekanları. Bu çok kıymetli bir şey. Dizilerdeki mobilyaları, aksesuarları, takıları, kıyafetleri almak istiyorlar, sipariş veriyorlar. Baktığınız zaman dünyanın 4 bir tarafına ihracatta yapıyoruz. Sadece dizi ihracatı yapmıyoruz, kültür ihracatı, mal ihracatı, aklınıza gelebilecek her şey. Amerika'da ve Avrupa'da birçok destek var bu sektörlere yönelik. Fakat Türkiye'de söz edilebilecek kadar bir destek maalesef yok. Devlet dizi platoları yapabilir, vergi konusunda ciddi şekilde bu sektörün önünü açabilir. Dediğim gibi, çarpanı çok yüksek bir sektör. Sadece bizden bahsetmiyoruz. Bu işin içinde turizm var, mobilya var, aksesuar var.

Ben istiyorum ki, gelecek kuşaklara daha güçlü bir sektör bırakalım. Bu Türkiye'yi de güçlendirecektir, Türkiye'nin elini de güçlendirecektir. Bazen bazı şeyleri bir diziyle anlatmanız çok daha kıymetli. Türkiye'nin tanıtımını çok daha iyi yapabiliriz. Çok daha fazla turist gelmesini sağlayabiliriz, çok daha fazla insanın Türkçe öğrenmesini sağlayabiliriz. Türkiye'nin stratejik gücü, Türkiye'nin ileri savunma hattı bu diziler. Sahip çıkmamız lazım.

TİMUR SAVCI - YAPIMCI





Dünyada çok önemli üniversitelerde bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Türk dizileriyle ilgili bizlere röportaj talepleri geliyor. Hatta bazı ülkelerde hiç olmayacak ülkelerde, Latin Amerika'da en son başıma geldi çocuğuna bizim Türk dizilerindeki ana karakterin ismini vermiş bir izleyici. Muhteşem Yüz Yıl en son 150 ülkede gösterildi. Ülkenin tanıtımı adına bir reklam yapılsa milyarlarca lira tutar ama diziler bunu reklam yapmadan reklam yaptırıyor. Bunları dizi olarak değil de milli bir değer olarak görmek gerek.

ALİ GÜNDOĞDU - YAPIMCI





Genelde aşk ön planda oluyor bizde. Doğal güzellikleri de katınca seyirci için cazip hale geliyor. İlk Türk gençlik dizisini biz sattık İtalya'ya. En son bizim Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi 50 ülkeyi buldu. Mutlu oluyorsunuz yaptığınız işin yurt dışında izlenmesi. Çok büyük emekler harcıyoruz, o mekanlara girmenin maliyeti prosedürleri çok zor. Biraz esneklik, devletimizin arkamızda olmasını istiyoruz.

FATİH AKSOY - YAPIMCI





Bizim hikaye anlatma başarımız diğer ülkelerden farklı. Bu hikâye anlatma biçimi de çok seviliyor. Geçen gün adını söylemeyeyim, bir İtalyan arkadaşım dedi ki ‘Ya ben yurt dışındayken sorduklarında Türk olduğumu söylüyorum.’ Bir İtalyan, Türk olduğunu söylüyorsa çok kıymetli bir şey çünkü Türk olmak daha kıymetli. Hepimiz dünyayı dolaşınca Türk olduğumuzu söyleyince çok itibar görüyoruz. Bir şey olduğunda hemen bize dizelerden bahsediyorlar.

KEREM ÇATAY - YAPIMCI

En büyük başarımız önce Türk izleyicilerine sevdirmek. Bizim izleyicimiz beğenince o iş her yerde izleniyor. Dünyanın bir sürü ülkesi ile gönül bağı kuruyorsunuz bunlar sohbetlerinde Türkiye'den bahsediyorlar, turizme yansıyor ama en önemlisi gönül bağı… Çocukken diziyi izlemiş biri 20-30 yıl sonra Türkiye her zaman aklında olacak. Gönül bağı her anlamda işe yarıyor. 15 yıla yakın süredir Vietnam’a dizi satıyoruz. Asya gibi çok ortak noktamız olmadığı ülkelerde de izleniyor. Yıllar önce bir Amerikalı izleyici şöyle söylemişti; ‘Bizde başroldeki karakterlerden birinin annesi ölse sadece bir sahne ama sizde bir karakter ölünce biz onu hissediyoruz.’

ASENA BÜLBÜLOĞLU





Ben dünyayı gezen bir insanın, nereye gitsem Türk olduğumuzu öğrendiklerinde hemen dizilerden bahsediyorlar. Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli diziler son yıllarda da çok büyük faydası oldu.