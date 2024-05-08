Turist filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda?

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TURİST FİLMİ KONUSU

Yakışıklı aktör Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor.

Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

TURİST FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp : Frank Tupelo

Angelina Jolie : Elise Ward

Paul Bettany

Steven Berkoff

Timothy Dalton

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch

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Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.