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Turist filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda?

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Turist filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 17:36

Johnny Depp ve Oscar Angelina Jolie'nin başrolleri paylaştığı Turist filmi 8 Mayıs Çarşamba akşamı Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck oturuyor. Film, Amerikalı bir turistin bir kadını işlediği bir suçu örtmek için kullanmasını konu ediniyor. İşte Turist filmi konusu ve oyuncuları!

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TURİST FİLMİ KONUSU

Yakışıklı aktör Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor.

Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

TURİST FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp : Frank Tupelo

Angelina Jolie : Elise Ward

Paul Bettany

Steven Berkoff

Timothy Dalton

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch

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Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.

 

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#Turist#Turist Konusu#Turist Oyuncuları

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