Turgut Özyürek cinayetinin katili kim çıktı? Turgut Özyürek'e ne oldu? Necla Özyürek kimdir?

Turgut Özyürek olayı ile Müge Anlı tekrar bölümleriyle bir kez daha gündeme geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Turgut Bey'in kaybolmasının ardından gözlerin üzerine çevrildiği eşi Necla Özyürek hakkında ilginç iddialar ortaya atılmıştı. Kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Peki Müge Anlı'daki Turgut Özyürek ve Necla Özyürek'e ne oldu? Turgut Özyürek'i kim öldürdü? İşte ayrıntılarıyla uzun süre konuşulan Turgut Özyürek cinayetinin detayları...

Turgut Özyürek olayının ayrıntıları



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Turgut Bey'in kaybolmasının ardından gözlerin üzerine çevrildiği eşi Necla Özyürek hakkında ilginç iddialar ortaya atılmıştı. Necla Hanım'ın daha önce 7 kez evlilik yaptığı ortaya çıkmıştı. Eşine hamile olduğunu söylen ve Turgut Bey'in evlenirken aldığı eşyaları satan Necla Hanım'ın 45 Bin TL'ye satılan evin de 17 Bin TL ile de kendisine takı aldırdığı öğrenilmişti. İddiaları kabul etmeyen Necla Özyürek, eşinin borçları olduğunu ifade etmişti. Müge Anlı programına katılan bazı izleyiciler Necla Özyürek'in dolandırıcı olduğunu söylemişti.

Necla Özyürek'in sevgilisi itiraf etti

49 yaşındaki Necla Özyürek'ın bir süredir birlikte olduğu 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy isimli şahıs sorgusunda Turgut Bey'i öldürdüğünü itiraf etti. Katil, Turgut Özyürek'i sana iş bulacağım diyerek kandırdığını, daha sonra ormanlık alana götürerek sopayla öldürdüğü söyledi.

Necla Özyürek azmettirici olarak suçlanıyor!

Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Hayrettin'in sorgusunda "Necla ile evlenmek için öldürdüm " dediği ve azmettirici olarak Necla Özyürek'i gösterdiği öğrenildi. Necla Özyürek, Manisa otogarında gözaltına alındı.