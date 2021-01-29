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Televizyon
Haber Giriş: 29.01.2021 - 08:54 | Son Güncelleme:

Turgay Tanülkü: Sabina Toziya herkese annelik yaptı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Turgay Tanülkü: Sabina Toziya herkese annelik yaptı
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Turgay Tanülkü, önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Burada birkaç işim vardı. Onları hallettim” dedi. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde rol alan Tanülkü, sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Sabina Toziya hakkında da konuştu: “Sabina hanım gerçekten annemiz gibiydi. Çaycısıdan, şoförüne herkese annelik yaptı. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner.”

Turgay Tanülkü: Sabina Toziya herkese annelik yaptı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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