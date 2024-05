Tüm efsane oyuncuların akıl hocası olmuştu… Oscar’lı efsane yönetmen hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Corman 98 yaşındaydı. Usta yönetmenin ölüm haberini kızı Catherine Corman Associated Press'e yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bağımsız sinemanın en önemli isimlerinden biri olan Roger Corman’ın 9 Mayıs Perşembe günü Santa Monica'daki evinde öldüğü bildirildi.

“Babam onu tanıyan herkese karşı cömert, açık yürekli ve nazikti” diyen Catherine Corman, “Nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda, ‘Ben bir film yapımcısıydım, o kadar’ demişti” diye ekledi.

Roger Corman’ın 1970’de evlendiği Julie Corman’dan üç kızı vardı.

Roger Corman uzun kariyeri boyunca sadece yönetmenlik yapmakla kalmadı, aynı zamanda çok sayıda filmde rol aldı ve yapımcılığını üstlendi.

Yönetmen aynı zamanda Martin Scorsese, James Cameron, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Bruce Dern ve Peter Fonda gibi Hollywood'daki diğer yönetmen ve oyuncuların kariyerlerinin başlamasına da yardımcı olmuştur ve onlar tarafından “akıl hocamız” diye tanımlanmıştır.

Corman'a yıllar içinde “Kültün Kralı”, B sınıfı filmlerin Kralı” ve ayrıca “Pop Sinemasının Papası” gibi birkaç farklı lakap verildi.

Roger Corman’ın Hollywood kariyeri 20th Century Fox'ta posta odasında çalışarak başladı ve daha sonra aynı yapım şirketinde hikaye okuyucusu oldu.

Ancak kısa süre sonra İngiltere'ye taşındı ve Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okudu.

Corman, 1964 yılında Cinémathèque Française'de ayrıca British Film Institute ve Museum of Modern Art'ta retrospektifi yapılan en genç sinemacı oldu. New World Pictures'ın kurucu ortağı, New Concorde'un kurucusu ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin uzun süreli üyesiydi.

Usta yönetmen 2009 yılında, “filmlere ve film yapımcılarına verdiği zengin destekten ötürü” Akademi Onur Ödülü'ne yani Oscar'larda onur ödülüne layık görülmüştü.