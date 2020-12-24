MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriTuğçe Özbudak kimdir? Son haliyle adından söz ettiriyor
GeriTelevizyon Tuğçe Özbudak kimdir? Son haliyle adından söz ettiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Tuğçe Özbudak kimdir? Son haliyle adından söz ettiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuğçe Özbudak kimdir? Son haliyle adından söz ettiriyor
Abone Olgoogle-news

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Geçirdiği estetikler ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Tuğçe Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir?

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa ‘Aloya’ adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı. 2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı. Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle