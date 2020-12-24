Tuğçe Özbudak kimdir? Son haliyle adından söz ettiriyor

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa ‘Aloya’ adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı. 2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı. Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu.