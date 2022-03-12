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Tuğçe Kandemir kimdir, nereli? İşte Tuğçe Kandemir hakkında bilgiler...

#Tuğçe Kandemir#Tuğçe Kandemir Kimdir#Tuğçe Kandemir Nereli
Tuğçe Kandemir kimdir, nereli İşte Tuğçe Kandemir hakkında bilgiler...

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında Tuğçe Kandemir de yer alıyor. Kandemir, Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir, nereli? İşte Tuğçe Kandemir hakkında bilgiler...

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Tuğçe Kandemir 23 Şubat 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.  Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

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