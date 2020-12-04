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Televizyon
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Tuba Aydın: Hayat kadınlarını gözlemledim

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Tuba Aydın: Hayat kadınlarını gözlemledim
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Yılmaz Erdoğan’ın tiyatro oyunundan uyarlanan “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?” filminde hayat kadını Hülya karakterini canlandıracak olan Tuba Aydın, rolü için ilginç bir çalışma yöntemine başvurdu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Aydın, rolüne hazırlık sürecini anlattı. Gece dışarı çıkıp uzun süre gözlem yaparak rolüne hazırlandığını belirten genç oyuncu, “Tarlabaşı’nda pavyonlardan çıkan hayat kadınlarını gözlemledim. Konuşurken nasıl kelimeler kullandıklarını, tavırlarını, yürüyüşlerini inceledim. Tiyatroda bir arkadaşımla da senaryonun üzerinde çalıştık. Onunla bol bol pratik yaptım” dedi.


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