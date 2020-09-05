True Detective Dizisinin Konusu Nedir? Kaç Bölüm Ve Sezon? True Detective Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

True detective dizisi gençler tarafından izlenilen en popüler bir dizidir. Sizler için true detective dizisini detaylı bir şekilde araştırdık ve sizlere sunmak için derledik.

True Detective Dizisinin Konusu Nedir?

True detective dizisinin ilk sezonu Louisiana eyaletinde geçmekte olup Martin Hart ve Rustin Cohle isimli iki dedektif Louisiana cinayet işlerinde görevli çalışmaktadır. Bu dedektifler insanı acımasızca öldüren bir seri katilin izini sürmektedir. Takip ve soruşturmaların gelişmesi ile dedektiflerin hayatlarında da bazı değişimler başlamaktadır. Dedektifler 17 yıl süresince katilin peşinde koşmaya devam etmektedir.

Aradan yıllar geçerken seri katili bulamayan iki dedektif cinayet soruşturmasının yeniden açılması ile polisler tarafından sorgulanmaya başlanmaktadır. True detective dizisinde bir satanist ayinde öldürüldüğü düşünülen Dora Lange isimli kişi üzerinde araştırma başlamaktadır. Çok sürükleyici bir dizi olduğu için atlamadan izlenilmelidir.

Rustin Cohle karakteri dizide insanlar ile iletişimde zorluk çeken asosyal bir yapıya sahiptir. Ayrıca toplumun genel görüşleri ile bağdaşmayan bir takım görüşleri bulunmaktadır. Bu karakter geçmişte kızını kaybettiği nedeni ile kendisini alkole adamıştır. Martin Hart karakteri ise diğer dedektife göre çok farklıdır. Toplumla genel anlamda uyumlu geçinen, iyi bir aile babasıdır. True detective dizisinde Martin ve Rustin dedektiflerin seri katilin izine düşmeleri onların yaşamlarında da önemli bazı değişimlere neden olmaktadır.

True Detective Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

True detective dizisi toplam 3 sezondan oluşmakta olup yaklaşık olarak 24 bölümdür. Dizinin bir bölümü ortalama 54 ile 60 dakika arasında değişmektedir.

True Detective Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

True detective dizisi oyuncu kadrosu çok başarılır bir kadrodan oluşmaktadır. Başrol oyuncular öncelikle Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’ dır. Ayrıca dizide Michelle Monaghan, Michael Potts, Colin Farrell, Tory Kittles, Rachel McAdams, Kelly Reilly, Taylor Kitsch ve Vince Vaughn oyuncu kadrosu arasında yer almaktadır.

True Detective Dizisi Yönetmeni Kimdir?

True detective dizisinin ünlü yönetmeni Cary Fukunaga’dır.

True Detective Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Tru detective dizisinin yapımcıları 1. sezonda Carol Cuddy, 2. sezonda Blake McCormick ve 3. sezonda Aida Rodgers şeklindedir. Dizinin yapım şirketi ise Parliament of Owls, Passenger ve Neon Black şeklindedir.

True Detective Dizisinin Senaristi Kimdir?

Bu muhteşem suç, gizem dizisinin senaristi Nic Pizzolatto’dur.

True Detective Dizisinin IMDB puanı kaçtır?

12 Ocak 2014 yılında ilk sezonu yayına giren ve hala devam etmekte olan true detective dizisinin imdb puanı aldığı oylar neticesinde 9 puana ulaşarak en iyi diziler arasında yer almıştır. Dizi Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan bir dizi olmakta ve HBO adlı kanalda seyirci ile buluşmaktadır.