Transformers: Kayıp Çağ oyuncuları kimler, konusu nedir? Transformers: Kayıp Çağ özeti

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Michael Bay'ın yönetmenliğindeki ve Ehren Kruger'ın yazdığı 2014 yapımı aksiyon- bilim kurgu filmi Transformers: Kayıp Çağ bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Transformers serisinin dördüncüsü Transformers: Kayıp Çağ oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Transformers: Kayıp Çağ özeti...

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ KONUSU

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...



TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ OYUNCULARI KİMLER?

Lucas Flannery: T.J. Miller

Gill Wembley: James Bachman

Chief of Staff: Thomas Lennon

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Directeur de la CIA: Charles Parnell

Convertible Passenger: Geng Han

Woman in Elevator: Candice Zhao

Joshua's Jr. Assistant: Abigail Klein

Realtor: Cleo King

Joshua's Executive Assistant: Victoria Summer

Joshua's Senior Executive Assistant: Melanie Specht

Hong Kong Police Chief: Michael Wong (I)

Cate: Chanel Celaya

Townsperson / Driver: Kristin Miller White

KSI Security Officer: Dan Latham