Tövbeler Olsun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Tövbeler Olsun dizisinin yeni bölümüyle ilgili resmi açıklama!

Tövbeler Olsun dizisi 26. yeni bölüm ekranlarını yeni açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin yerine bu akşam Masumlar Apartmanı tekrar bölümü ile yayın akışında yer aldı. Tövbeler Olsun dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın Gara bölgesinde yaşanan terör olayı sebebiyle bu akşam yeni bölümün yayınlanmayacağı bildirildi.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TRT1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Seyircilerimize Duyuru

Irak'ın #Gara bölgesinde yaşanan terör olayı sebebiyle bu akşam yeni bölümümüzle karşınızda olamıyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Başımız sağ olsun.

Seyircilerimize Duyuru



Irak'ın #Gara bölgesinde yaşanan terör olayı sebebiyle bu akşam yeni bölümümüzle karşınızda olamıyoruz.



Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.



Başımız sağ olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/LM3lkWcIv3 — Tövbeler Olsun (@TovbelerOlsun_) February 14, 2021

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü ile ilgili kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı. Tövbeler Olsun dizisinin 26. yeni bölümünün pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.

TÖVBELER OLSUN 26. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım'ın zannettiği altınların kendi altınları olduğunu öğrenen Namzet öfkeden çılgına döner. Latife'nin beklenmedik çıkışı ise altınlarını geri almak için olmadık yollara başvuran Namzet'e geri adım attıracaktır. Olan bitenlerden habersiz olan Nazmiye, Buğra ve Aylin ise duydukları karşısında şoke olmuştur. Dr.Şevki Bey’in planıyla Namzet’in kaçırılmasına yardım eden Osman ise bu durumdan dolayı huzursuzdur. Tüm bunlar olurken Horanta ailesi, eve gelen polisler yüzünden büyük şok yaşayacaktır. Durumun giderek kötüye gittiğini düşünen Aylin ve Buğra ise babalarının tekrar arkadaş olması için Dr. Şevki’den yardım istemeye karar verirler. Yaşanan karmaşalar yüzünden aşkları için endişelenmeye başlayan Nazmiye ve Anıl ise daha fazla beklemek istemez ve nikah için gün alır. Bu evliliğe engel olamayacağını düşünen Ertan ise, herkesi şaşırtan bir karar alacaktır. Osman ve Namzet arasındaki kavgalar devam ederken Dr. Şevki Bey'in oyunu, inatçı ikiliyi beklenmedik bir şekilde sınayacaktır.



Polis Namzet Horanta’yı neden göz altına alıyor? Karakolda tüm aileyi bekleyen kötü sürpriz ne? Mahkemeye sevk edilen Namzet ‘in cezası ne olacak?

Dr. Şevki Bey, Osman ve Namzet' i barıştırmak için nasıl bir oyun planlıyor?