Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları

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Osmanlı döneminin iki köklü ailesi Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin tatlı atışmalarının konu alındığı Tosun Paşa bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Komik replikleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Tosun Paşa nerede çekildi, konusu nedir? İşte Tosun Paşa oyuncuları hakkında bilgiler...



TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

1976 yılında çekimleri yapılan, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.

Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

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Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Ayşen Gruda - Zekiye

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray - Hatice

Zihni Göktay - Ruhi

Ergin Orbey - Vehbi

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Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

İhsan Bilsev - Mülayim

Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

Oya Aydonat - Emine

Filiz Toprak - Fatma