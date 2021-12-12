Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Beşiktaştan ters köşe karar Yabancı gelecek derken yerliye dönüş Sürpriz adaylar...Beşiktaş'tan ters köşe karar! 'Yabancı gelecek' derken yerliye dönüş! Sürpriz adaylar...#Beşiktaş
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Omicronda ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Meteoroloji uyardı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Hava Durumu
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Çin yüzünden tepetaklak olmuştu... Kripto para birimleri için önemli gelişmeÇin yüzünden tepetaklak olmuştu... Kripto para birimleri için önemli gelişme! #Kripto Para
İsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre olduİsrail sır gibi saklıyordu... Deşifre oldu#İsrail
Altın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak Yön belirleyecekAltın fiyatları için kritik hafta... Çarşamba açıklanacak! Yön belirleyecek#Altın Fiyatları
Kiliseyi karıştıran evlilik Görevinden uzaklaştırldıKiliseyi karıştıran evlilik! Görevinden uzaklaştırldı#İspanya
Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'Arkadaşlarım yanımda bunları konuşamaz'#Kerem Bürsin
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
Tercüman Nazlı Birgenden duygusal paylaşım Fanatik Beşiktaşlı olarak...Tercüman Nazlı Birgen'den duygusal paylaşım! 'Fanatik Beşiktaşlı olarak...'#Nazlı Birgen
Kendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsinizKendini sürekli yorgun, mutsuz ve enerjisiz hissedenler buraya: Kış uykusunda olabilirsiniz#Psikoloji
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları

#Tosun Paşa#Tosun Paşa Nerede Çekildi#Tosun Paşa Oyuncuları
Tosun Paşa nerede çekildi Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları

Kemal Sunal, Müjde Ar, şener şen, Ayşen Gruda gibi değerli isimlerin rol aldığı Tosun Paşa filmi bu akşam yeniden ekranlara geliyor. İzleyenleri kahkahalara boğan Tosun Paşa replikleri kadar müzikleri ve çekildiği mekanlarla da merak konusu oluyor. İşte Tosun Paşa oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

Haberin Devamı

Osmanlı döneminin iki köklü ailesi Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin tatlı atışmalarının konu alındığı Tosun Paşa bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Komik replikleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Tosun Paşa nerede çekildi, konusu nedir? İşte Tosun Paşa oyuncuları hakkında bilgiler...

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

1976 yılında çekimleri yapılan, Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği komedi türündeki filmde, usta sanatçılar yer almıştır. 1976 yapımı güldürü kategorisndeki filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için birbirlerine girerler.

Daver Bey, Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

Haberin Devamı

Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban / Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Ayşen Gruda - Zekiye

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray - Hatice

Zihni Göktay - Ruhi

Ergin Orbey - Vehbi

Haberin Devamı

Oktar Durukan - Hakiki Tosun Paşa

Akil Öztuna - Akil (Tellioğullarının Babası)

İhsan Bilsev - Mülayim

Tuncay Gürel - Bekir (küçük enişte)

Oya Aydonat - Emine

Filiz Toprak - Fatma

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tosun Paşa#Tosun Paşa Nerede Çekildi#Tosun Paşa Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat