×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Tiyatro yalnızlığın sığınağı oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nedim Saban#27 Mart Dünya Tiyatro Günü#TİYATROKARE
Tiyatro yalnızlığın sığınağı oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 08:37

TİYATROKARE’nin kurucusu aynı zamanda çevirmen, yönetmen ve oyuncu Nedim Saban, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Haberin Devamı

Saban, tiyatronun yalnız başına yapılacak bir sanat olmadığını belirtti:

“Genelleme yapılmamalıdır, ancak bu kadar çok tek kişilik oyun, bu kadar az ekip işi yapılan bir dönem, bir yalnızlık işaretidir. Dünyanın hangi ülkesinde tiyatro üretiminin neredeyse yüzde 80’i tek kişiliktir? Sanat, yalnızlığın ilacıyken, Türkiye’de 2024 yılında yalnızlığın sığınağı olmuştur. Daha güzel günlerin yakın olduğu inancıyla, bütün meslektaşlarımızın Tiyatro Günü’nü kutlarız.”

Nedim Saban, tiyatronun sadece bir kesimin eğlencelik malzemesi olmadığını, bilet alanın bir oyun kiralamış gibi davranma, görüntü çekme, telefonuyla oynama hakkı bulunmadığını ve bu tatsız durumu anlatmakta güçlük çektiklerinin de altını çizdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nedim Saban#27 Mart Dünya Tiyatro Günü#TİYATROKARE

BAKMADAN GEÇME!