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Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:24,Son Güncelleme:

Tiyatro oyunu yazan yok

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Tiyatro oyunu yazan yok
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Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar”da yönetmen, senarist ve tiyatro dekoratörü Duygu Sağıroğlu’nu ağırladı.

Ünlü olmasında her gazetede tiyatro eleştirisi yazılmasının etkisi olduğunu belirten yönetmen, “Her gazetede tiyatro eleştirisi yazılıyordu. Bu eleştiriler sayesinde çok meşhur oldum” dedi. Sahnelediği tüm oyunların Batı oyunu olduğunu belirten Duygu Sağıroğlu, “Bugün de hâlâ öyle. Bana kızacaklar ama Türk tiyatrosu yok. Yazarı da yok. Bir Türk oyunu oynayamıyoruz” dedi.

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