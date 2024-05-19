Titanik yıldızına Türk kahvesi

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ALTIN KÜRE PARTİSİNE KARACA ÇIKARMASI

Bu yılki Oscar töreninin akşam yemeği, Karaca’nın “Red Carpet Collection” tabaklarıyla sunulmuştu. Karaca, o prestijli etkinlikten 3 ay sonra bu kez Cannes’a çıkarma yaptı. 16 Mayıs’ta Altın Küre tarafından organize edilen ve Carlton Otel’in penthouse dairesinde gerçekleşen partiye 77. Cannes Film Festivali için şehirde bulunan çok sayıda ünlü isim katıldı.



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Titanik ”, “Kızıl Maske” ve “Mumya” filmlerinin yıldızı Billy Zane , “Mortal Kombat”ın başrol oyuncusu Lewis Tan ve Meryem Uzerli de partiye katılıp Türk lezzetlerini Karaca marka tabaklarda tadan isimler arasındaydı. Markanın fincanıyla Türk kahvesi de içen Billy Zane, “Kanımca Türk kahvesi ikonik bir lezzet” dedi.

Amacımız Türkiye’yi tanıtmak

Partiye katılan Karaca Group CEO’su Fatih Karaca, “Oscar sonrası böyle prestijli bir gecede Türk gastronomisini temsil etmek gurur verici. Türkiye’deki markaların globalleşme süreçleri tüm sektöre ve ülkemize güç veriyor. Sektör olarak gideceğimiz daha çok yol var. Amacımız sadece markamızı değil, Türkiye’yi ve Türk gastronomisini tanıtmak. Ülkemiz bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

