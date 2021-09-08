The Matrix 4 fragmanı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte The Matrix: Resurrections filminin vizyon tarihi
The Matrix: Resurrections filminin ilk görselleri ve tanıtım videosu ardından fragman ile ilgili de açıklama geldi. Snemaseverler tarafından uzun süredir beklenen The Matrix serisinin yeni filmi “Resurrections” 22 Aralık 2021'de vizyona girecek. Peki, The Matrix 4 fragmanı ne zaman saat kaçta yayınlanacak İşte ? The Matrix: Resurrections filminin vizyon tarihi
The Matrix 4 Resurrections filmine dair ilk görüntüler ortaya çıktı. Ana fragman öncesi yayınlanan 15 saniyelik videoda filmin önceki mavi - kırmızı haplar yer alıyor ve perşembe günü yayınlanacak olan uzun fragmanın müjdesi veriliyor.
Matrix Resurrections'ın ilk fragmanı 9 Eylül'de izleyicilerle buluşacak. Serinin yeni filmi Resurrections’a ait görüntüler Türkiye saati ile 16.00'da paylaşılacak.
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.