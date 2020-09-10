The K2 dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The K2 oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The K2 dizisi Imdb puanı 7.8'dir. Dizinin türü romantik, aksiyon ve dramdır. Ülkemizde de The K2 dizisi oldukça popülerdir ve çok fazla seveni vardır.

The K2 Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide Kim Je-Ha isimli karakter paralı bir askerdir. Bu asker İnterpol tarafından da aranmaktadır. Kore'de başkanlık seçimi adaylarından olan Jang Se-Joon kızını herkesten saklamaktadır. Bu kızın adı ise Go Anna'dır.

Go Anna yıllar boyunca insanlarla temas halinde olmadan soyutlanmış bir şekilde büyümüştür. Çoğu zaman bu hayattan kaçmaya çalışsa da bu denemeler hep başarısız olmuştur. Bir gün yine evden kaçma denemesinde bulunur ve Kim Je-Ha ile yolları kesişir. Bu karşılaşma çok kısa sürse de bir zaman sonra Kore'de tekrar karşılaşacaklardır.

The K2 Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi 2016 yılında yayınlanmıştır. Bir sezon sürmüştür. Bu sezon 16 bölümden oluşmaktadır. Dizinin orijinal dili Korece'dir ve dizi Güney Kore'de çekilmiştir.

The K2 Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Choi Sung-Won: Bu karakter holdingin başkanıdır. Choi Yoo-Jin'in kardeşidir. Ancak iki kardeş birbirlerinden pek haz etmezler. Birbirlerine zarar vermek adına pek çok entrika planlamaktadırlar.

Jang See-Joon: Go Anna'nın babası rolündedir. Oldukça büyük hırsları olan ve siyasetle yakından ilgilenen bir politikacıdır. Kızına çok düşkündür. Fakat oldukça hırslı bir kişilik olduğu için başarılı olmak adına eşinin sözünden asla dışarı çıkmaz. En büyük hayali bir gün başkan olmaktır.

Choi Yoo-Jin: Go Anna'nın üvey annesi rolündedir. Oldukça zengin ve tanınan bir ailenin kızıdır. Elindeki güç ile eşini başkan yapmak için çalışmalar yapmaktadır. Kontrolü elinde tutmayı sever ve bunun içinde her şeyi yapmaktadır.

Go Anna: Bu karakter oldukça küçük bir yaşta annesini kaybeder. Babası ise işinden dolayı kızı ile pek ilgilenememiştir. Bu sebeple Anna babasını da çok görmeyerek büyür. Anna devamlı kontrol altında tutularak büyütülmüştür. Bu sebeple panik atak ve sosyal fobi gibi psikolojik sorunları vardır. Zaman içerisinde Kim Je-Ha ile tanışır ve ona aşık olur.

Kim Je-Ha: Haksız bir sebep yüzünden ordudan uzaklaştırılan paralı bir askerdir. TSSB tanısı bulunur. Bu sebeple de kimseyi öldüremez. İntikam almak istediği için bazı anlaşmalar yapmaktadır.

The K2 Yönetmeni Kimdir?

The K2 yönetmenliğini Kwak Jung-Hwan yapmıştır.

The K2 Yapımcısı Kimdir?

The K2 dizisinin yapımcısı pek çok ünlü Kore dizisinin de yapımcısı olan Studio Dragon'dur.

The K2 Senaristi Kimdir?

The K2 dizisinin senaristliğini ise Jang Hyeok-Rin yapmıştır.

The K2 dizisi aksiyonu bol bir dizidir. Fakat bu dizide zaman zaman romantik sahneler de görmek mümkündür.