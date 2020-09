The Crown dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? The Crown oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

The Crown dizisi hem dram hem de biyografik bir içeriğe sahiptir. Bir tarih dizisi olarak da karşımıza çıkan The Crown dizisi uzun bir sezon hayatına sahiptir.

The Crown Dizisinin Konusu Nedir?

The Crown dizisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra bir kadının hayatındaki zorlu mücadeleyi anlatmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı ile beraber İngiltere büyük bir yıkımla karşı karşıya kalır. Bu dönemde siyasi karışıklık devam ederken tahta bir kadın geçer. Bu kadın II. Elizabeth'tir. II. Elizabeth’in tahta geçmesinden sonra İngiltere için yeni bir dönem de başlamaktadır. Genel olarak Kraliçe II. Elizabeth'in tahtta yaşadığı zorlu mücadele hakkında bilgi veren dizide II. Elizabeth’in ilk yılları da gözler önüne serilmektedir. Siyasi rekabetlerin aşklar ile bir araya geldiği dizi genellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısına da farklı bir bakış sağlamaktadır. Dizinin ana konusunda 20. Yüzyılın genel ve siyasi olayları bir arada anlatılmaktadır.

The Crown Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

The Crown dizisi oldukça kalabalık bir izleyici kitlesine sahiptir. Bu kitleyi oluşturması toplamda 6 sezona bağlıdır. The Crown dizisi 6 sezon özel bir kanalda yayınlanmış ve 21 bölümdür de izleyici ile buluşmuştur. Biyografik bir içeriğe sahip olan The Crown dizisinin daha da uzun sezon yayın hayatına devam etmesi beklenmektedir.

The Crown Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizide 4 ana karakter bulunmaktadır. Oyuncuların her biri farklı roller ve kişiler olarak yer almaktadır. The Crown dizisi oyuncuları;

- Olivia Colman,

- Tobias Menzies,

- Helena Bonham Carter

- Ben Daniels.

The Crown Yönetmeni Kimdir?

The Crown dizisi yönetmenliğini Peter Morgan ve Stephen Daldry üstlenmiştir. Gerçek bir hayat hikayesinden elde edilen dizinin ana yönetmenliğini ise Peter Morgan yapmaktadır.

The Crown Yapımcısı Kimdir?

The Crown dizisinin yapımcısı Andrew Eaton olarak bilinmektedir. Yapımcının üstlendiği dizide biyografik unsurlar ön plana çıkmaktadır.

The Crown Senaristi Kimdir?

The Crown dizisinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini Stephen Daldry üstlenmiştir. Dizinin senaryosu tamamen II. Dünya Savaşı zamanlarındaki zorlu mücadele ve siyasi karışıklıklar üzerine kurulmuştur.

The Crown Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

The Crown dizisi bu zamana kadar 6 sezon ve 21 bölümdür yayın hayatına devam etmektedir. Dizinin yönetmenleri ile yapılan röportaj sonucunda dizinin bu zamana kadar yaptığı masraflar 780 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Dizinin bütçesinin bu denli yüksek olması elde edilecek olan hasılatın da yüksek olması anlamına geliyor. Özellikle 6 sezon düşünüldüğünde dizi bu zamana kadar iyi bir hasılat elde etmiştir.