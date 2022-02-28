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The Batman ne zaman çıkacak? The Batman oyuncuları ve konusu

#The Batman#The Batman Ne Zaman Çıkacak#The Batman Oyuncuları
The Batman ne zaman çıkacak The Batman oyuncuları ve konusu

2022'de yayınlanması merakla beklenen efsane film karakteri The Batman için geri sayım başladı. Fragmanı yayınlanan The Batman filminin başrolünde Robert Pattinson yer alıyor. Peki The Batman ne zaman çıkacak? İşte The Batman vizyon tarihi, oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

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Tüm dünyada büyük yankı uyandıran The Batman filmi vizyon tarihi belli oldu. Batman'in nefes kesen hikayesinin anlatıldığı filmin tanıtımının yayınlanmasının ardından, sinema severler The Batman ne zaman çıkacak araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, çok yakında beyazperdede yer alacak The Batman filmi oyuncuları, konusu ve vizyon tarihi...

THE BATMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pandemi nedeniyle gösterim tarihi Haziran 2021'den başlayarak iki kez ertelenen The Batman filmi için geri sayım başladı. 4 Mart 2022 Cuma günü vizyona girmesi beklenen filmin yeni tanıtımı yayınlandı. Batman film serisinin reboot'u olan filmin yönetmenliğini, Peter Craig'le birlikte senaryoyu yazan Matt Reeves üstleniyor. Filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson ise Bruce Wayne karakterini canlandıracak.

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THE BATMAN OYUNCULARI KİMLER?

Robert Pattinson ana karakter Bruce Wayne / Batman rolünde yer alırken Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis ve Colin Farrell filmin oyuncu kadrosunu oluşturmaktadır.

THE BATMAN FİLMİ KONUSU

The Batman, ikinci yılında suçla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatmaktadır.

THE BATMAN TANITIMI

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