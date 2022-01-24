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Teşkilat 31. son bölümde siber saldırı şoku! İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

#Teşkilat#Dizi#Televizyon
Teşkilat 31. son bölümde siber saldırı şoku İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat 31. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın 23 Ocak tarihli son bölümünde Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olan Türkiye’nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi heyecanlı gelişmelerden olurken Ceren ve Elçi'nin Serdar'ları köşeye sıkıştırması dikkat çekti. Köstebeğin ortaya çıktığı anda ekibe yapılan siber saldırı ise son bölüme damga vurdu. İşte, Teşkilat son bölüm full HD izleme ekranı ve 31. bölümde yaşananlar.

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Teşkilat son bölüm tek parça yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi oyuncuların yer aldığı, TRT 1 ekranlarında 23 Ocak Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 31. son bölümünde Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşine düşerken Serdar ve Zehra'nın Paris'e operasyon için katılmaları ve aralarındaki yakınlık merak dolu anlara neden oldu. Teşkilat son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye’nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.

Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.

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Ankara’da başlayıp Paris’te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Teşkilat başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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