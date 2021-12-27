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Teşkilat 28. son bölümde Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirdi! İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

#Teşkilat #Dizi#Televizyon
Teşkilat 28. son bölümde Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirdi İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

Teşkilat 28. bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın 26 Aralık tarihli son bölümünde Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirirken ekibin Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenlemesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Serdar ve Elçi arasındaki bağlantı merak konusu olurken, son bölümü kaçıranlar 28. bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Teşkilat 28. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Teşkilat son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında 26 Aralık Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 28. son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Ekibin operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarması çarpıcı gelişmelerden olurken Elçi'nin sırrı merak dolu anlara neden oldu. Teşkilat 28. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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#Teşkilat#Dizi#Televizyon

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