Teşkilat 28. son bölümde Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirdi! İşte Teşkilat son bölümde yaşananlar

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Teşkilat son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında 26 Aralık Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın 28. son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Ekibin operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarması çarpıcı gelişmelerden olurken Elçi'nin sırrı merak dolu anlara neden oldu. Teşkilat 28. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

TEŞKİLAT 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.