Teşkilat dizisinin Sermet'i Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TRT1 ekranlarının ilgi gören dizisi Teşkilat’ta Sermet karakterine hayat veren Atılay Uluışık, bir dönemin fenomen dizisi ‘Bizimkiler’de 13 yıl boyunca rol almasından sonra yeniden ekranlara döndü. İşte, Teşkilat’ın Sermet’i olarak merak edilen Atılay Uluışık hayatı ve oynadığı diziler…

ALTAY ULUIŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Altay Uluışık, 9 Mart 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Uluışık’ın asıl adı Asım Bayri’dir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesini 1995 yılında tamamladı. Ünlü oyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2008 yılında İpek Aydın ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Alya Uluışık adında bir kızı var.

ATILAY ULUIŞIK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

“Bizimkiler” dizisinde rol almaya başlamadan önce Şehir Tiyatroları’nda da oynayan olan Uluışık, 6 yaşında TRT’de Ali Poyrazoğlu ile bayram skeçlerinde de oynadı.

1989 yılında 12 yaşında iken “Bizimkiler” dizisinde Ali karakterini oynamaya başladı ve başarılı dizi 13 sene sürdü.

Uzun bir aradan sonra Uluışık, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven’in hazırladığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Doksanlar” dizisinde öğretmen Kemal karakterini canlandırdı.

2013 yılında Uğur Yücel'in senaryosunu yazıp yönetiği “Soğuk” adlı sinema filminde Azer karakterini canlandırdı.

2014 yılında “Kara Para Aşk” dizisinde Ege karakterine hayat verdi.

Şimdilerde ise Atılay Uluışık, TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin Sermet’i olarak biliniyor.

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