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Televizyon
Haber Giriş: 07.09.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? İşte yeni sezon fragmanı

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Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman? İşte yeni sezon fragmanı

Aksiyon sahneleri ve görsel efektleriyle dikkati çeken fragmanda, yeni sezonda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı. Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü anlatan, yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizi, yenilenen mekanları ve sıra dışı hikayesiyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Teşkilat'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. "Teşkilat" ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. TRT 1 ekranlarında geçen sene başlayan ve ilgiyle izlenen "Teşkilat" dizisinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı. İşte, yeni sezon fragmanı...

Teşkilat'ın yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon bölümlerinin kısa süre içinde diziseverlerle buluşacağı tahmin ediliyor.

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