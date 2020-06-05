Temizlik Benim İşim 5 Haziran haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 5 Haziran Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Gizem'e puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 5 Haziran birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Gizem'e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Sevgi Gizem'e 2 puan verdi.

Elsin Gizem'e 3 puan verdi.

Emine Gizem'e 2 puan verdi.

Elsin ve Gizem 12 puan alarak haftanın üçüncüsü oldu.

Sevgi ise haftanın ikincisi oldu.

Emine, sezon finalinde haftanın birincisi olarak 10 bin liranın sahibi oldu.