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Temizlik Benim İşim 30 Ekim haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 30 Ekim Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 30 Ekim haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 30 Ekim Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi.
Haftanın son gününde kazanan kişi Fatma Hanım oldu.
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