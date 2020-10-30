Temizlik Benim İşim 30 Ekim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 30 Ekim Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi.

Haftanın son gününde kazanan kişi Fatma Hanım oldu.