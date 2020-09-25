Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi kim oldu?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 25 Eylül Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 25 Eylül haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler
Temizlik Benim İşim 25 Eylül Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Büşra'ya puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 25 Eylül birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın son gününde yarışmacılar, Büşra'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;
Ayça Büşra'ya 3 puan verdi.
Kiraz Büşra'ya 3 puan verdi.
Esra Büşra'ya 2 puan verdi.
Hatice Büşra'ya 2 puan verdi.
Toplamda 16 puan alan Büşra haftanın sonuncusu oldu.
Toplamda 17 puan alan Hatice ve Ayça haftanın üçüncüsü oldu.
Toplamda 18 puan alan Esra ikinci oldu.
Toplamda 20 puan alan Kiraz oldu.
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