Temizlik Benim İşim 15 Mayıs haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 15 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Cansu'ya puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 1 Mayıs birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Cansu'ya oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Deniz Cansu'ya 2 puan verdi.

Songül Cansu'ya 2 puan verdi.

Hilal Cansu'ya 3 puan verdi.

Nilgün Cansu'ya 2 puan verdi.

Toplamda 14 puan alan Deniz ve Cansu sonuncu oldu.

Haftanın üçüncüsü toplamda 17 puan alarak Songül oldu.

Haftanın ikincisi Hilal oldu.



Haftanın birincisi ve yarışma tarihinde en yüksek puanı alan Nilgün oldu. 10 bin liranın sahibi Nilgün, Kadir Ezildi'den 10 puan aldı.