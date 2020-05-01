Temizlik Benim İşim yarışmasının 1 Mayıs Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 1 Mayıs haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Tülin'e oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Özlem Tülin'e 4 puan verdi.

Makbule Tülin'e 2 puan verdi.

Sinem Tülin'e 4 puan verdi.

Bilge Tülin'e 3 puan verdi.

Toplamda 17 puan alan Sinem sonuncu oldu.

Haftanın dördüncüsü toplamda 19 puan alarak Özlem oldu.

Haftanın ikincisi 21 puanla Bilge ve Makbule oldu.



Haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi 22 puanla Tülin oldu.