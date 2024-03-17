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Telif için özür diledi...Cannes’da gönül alacak

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#Kuru Otlar Üstüne#Son Aşkım#Ferhat Göçer
Telif için özür diledi...Cannes’da gönül alacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

Ferhat Göçer’in “Son Aşkım” şarkısının “Kuru Otlar Üstüne” filminde izinsiz kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, Nuri Bilge Ceylan’ın şirketi sanatçıdan özür diledi. Şirket, Göçer’e ünlü yönetmenin kendisini Cannes’da ağırlamak istediğini de iletti.

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YÖNETMEN Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filmi olan “Kuru Otlar Üstüne” telif hakkı ihlaliyle gündeme geldi. Ferhat Göçer’in “Son Aşkım” şarkısının sanatçıdan izin alınmadan filmde kullanıldığı ortaya çıktı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) yönetim kurulu başkanı olan Göçer’in “Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak izin alınması gerekirdi. Bu seferlik affediyorum” açıklamasının ardından Ceylan cephesinden özür geldi.

Telif için özür diledi...Cannes’da gönül alacak

GÖZÜMÜZDEN KAÇMIŞ
Nuri Bilge Ceylan’ın NBC Film adlı şirketinin genel müdürü Barış Yıldırım, Ferhat Göçer’i aradı. Göçer klip çekimi için yurtdışında olduğundan MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy’la görüşen Yıldırım, telif ihlali konusunda özür diledi. Yıldırım şu konuşmayı yaptı: “Olmaması gereken bir şey. Normalde telif konusuna önem veriyoruz, önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu, hoca da üzüldü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında, Cannes’da sizi ağırlamak isteriz.”

 

 

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#Kuru Otlar Üstüne#Son Aşkım#Ferhat Göçer

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