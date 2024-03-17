Telif için özür diledi...Cannes’da gönül alacak

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YÖNETMEN Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filmi olan “Kuru Otlar Üstüne” telif hakkı ihlaliyle gündeme geldi. Ferhat Göçer’in “Son Aşkım” şarkısının sanatçıdan izin alınmadan filmde kullanıldığı ortaya çıktı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) yönetim kurulu başkanı olan Göçer’in “Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak izin alınması gerekirdi. Bu seferlik affediyorum” açıklamasının ardından Ceylan cephesinden özür geldi.

