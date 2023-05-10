Tek celsede bitti... Boşandılar

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Dizinin yeni bölümünde;

Duruşma için adliyeye birlikte giden Somer ve Türkan avukatlarıyla birlikte salondaki yerlerini aldılar.

Hakim boşanmaya kararlı olan ikiliye o zor soruyu sordu:

Biriniz 'ben eşimi sevmiyorum, ona tahammülüm yok' diyebilir mi?

Mine ile Somer'in fotoğraflarının ihanet belgesi olarak mahkemeye sunan Türkan, tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından ilk kez şirkete giden Türkan'ı teselli etmek Rüçhan'a düştü.

Geçer de büyük bir özlem, derin bir acı bırakır... Ama sen hep benim gelinim Türkan Korman olarak kalacaksın...

Kızının evlere temizliğe gittiğini öğrenen Sadık'ın öfkeden gözü döndü.

Korman Holding'e giden Sadık kıyameti kopardı.

SADIK, SOMER'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

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Somer'in sözlerine kulak asmayan Sadık'ı Rüçhan durdurdu.

Türkan benim himayemde... Benim çalışanım... Gitmek isterse gider, kalmak isterse kalır!

Özür dilemek için Serdar'ı çağıran Dönüş, sürekli aile problemlerinden bahsedince tepki gördü.

Sadık'ın holdingde yaptıklarını öğrenen Türkan, babasının evine gidip hesap sordu.

TÜRKAN VE AİLESİ ARASINDA İPLER KOPTU

Ben bugün çocuğumun babasından boşandım... Sevdiğim adamdan... Ama sizin yanınızda korkudan 'sevdiğim adam' diyemiyorum

Türkan'ı kaybetmenin acısını her dakika biraz daha hisseden Somer, annesinin dizlerinde ağladı.

BEN SEVMEYİ BECEREMİYORUM

Ben onu tutamadım, saramadım... Beceremedim ben anne... Allah kahretsin ben yine her şeyi elime yüzüme bulaştırdım, sevmeyi beceremedim

Amcasından Derya'nın Sevilay'ın evinde kaldığını öğrenen Türkan, vakit kaybetmeden kardeşini almaya gitti.

Türkan'ın hışmına uğrayan Sevilay, Mustafa ve Derya'nın gizli nikahını da öğrendi.

Anne-oğul şiddetli bir tartışma yaşarken, Sevilay Derya'yı para delisi olmakla suçladı.

Özer ve Somer'in arasını düzeltmek için bir adım atan Mustafa, onları aynı masada buluşturdu. Gecenin sonunda yaşanan her şeyi bir kenara bırakan Özer, malikaneye geri döndü.

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Somer ile aynı çatı altında çalışmanın zorluklarına dayanamayan Türkan, Rüçhan Hanıma'a işi bırakmak istediğini söyledi. Aynı dakikalarda Somer de babasından yardım istedi.

İşbirliği yapan Rüçhan ve Özer, boşanan ama birbirlerinden kopamayan ikiliyi baş başa bırakabilmek için planlarını devreye koydular.

Dizinin final sahnesinde;

Annesinin ayarladığı iş görüşmesine gitmeyen Türkan, günlerdir adını duyduğu Kartal ile hiç beklemediği bir şekilde karşılaştı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 50. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN